Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей

Первое издание романа русского писателя Льва Толстого «Война и мир» продали на аукционе «Литфонд» за 1,6 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукционного дома.

Первоначальная стоимость лота составляла триста тысяч рублей. Комплект из шести книг хорошо сохранился, имеет небольшие потертости переплетов и трещины на форзацах.

Роман-эпопея «Война и мир», посвященный событиям 1805–1812 годов начал выходить в 1868 году — пятый и шестой тома были изданы в марте 1869 года.

Ранее с молотка ушел редкий экземпляр первого выпуска Action Comics № 1, в котором в 1938 году впервые появился Супермен. Он был продан частному коллекционеру за рекордные 15 миллионов долларов, что составляет около 1,1 миллиарда рублей.

Также 13 марта на аукционе продали за 14 миллионов долларов легендарную электрогитару Black Strat, принадлежавшую бывшему музыканту Pink Floyd Дэвиду Гилмору.

