В Иране назвали Украину законной целью для ударов

Член парламента Ирана Азизи назвал Украину законной целью для ударов

Территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю в операции против исламской республики. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи в соцсетях.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Азизи.

В понедельник, 9 марта, газета The New York Times сообщала о том, что Украина направила дроны-перехватчики и экспертов по беспилотникам на защиту баз США в Иордании.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

