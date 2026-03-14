«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильским системам ПВО

«Хезболла» нанесла ракетный удар по системам противовоздушной обороны (ПВО) Израиля в Маалот-Таршихе. Об этом сообщили в пресс-службе ливанского шиитского движения.

«В защиту Ливана и его народа бойцы Исламского сопротивления в субботу нанесли ракетный удар по системе противовоздушной обороны в Маалот-Таршихе», — говорится в заявлении.

Ранее портал Axios сообщил, что в ближайшее время Израиль планирует расширить наземную операцию в Ливане. По данным инсайдеров, Тель-Авив готов пойти на такой шаг, чтобы захватить всю территорию, находящуюся к югу от реки Литании.

Израиль против «Хезболлы»

Сразу после того, как Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по Ирану, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о наступательной операции против ливанского шиитского движения «Хезболла».

Это не первая военная кампания Израиля в этом направлении. В сентябре 2024 года при ударе по пригороду Бейрута был убит многолетний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла вместе с большей частью руководства группировки.

Накануне, 13 марта, ЦАХАЛ сообщила, что нанесла удар по десяти складам «Хезболлы» и финансовым структурам, связанным с организацией. Кроме того, Израиль атаковал активы организации «Аль-Курд аль-Хасан».

