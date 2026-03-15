Ситуация на Ближнем Востоке подняла экзистенциальный вопрос: в чем сила? Помните, как допытывался об этом герой «Брата-2» у американца? Так вот, это же хочется спросить у монархов Персидского залива, у которых много денег. И чего?

Десятилетиями арабские шейхи покупали у Америки самое дорогое оружие на планете. Радары THAAD — по триста миллионов долларов штука, батареи Patriot, истребители — на сотни миллиардов долларов. Полагали, это лучшая инвестиция в безопасность. Но американский зонтик оказался дырявым.

И многочисленные кадры с Ближнего Востока это подтверждают. Вот, например, полный пакет ракет Patriot уходит в черное небо, а встречным курсом иранская ракета прилетает туда, куда ей надо было прилететь. И ведь это не единственное подобное видео. Знаете, сколько стоит одна ракета Patriot? Минимум четыре миллиона долларов. 320 миллионов рублей. Только на этом видео вылетело в трубу больше миллиарда (в рублях).

А можно сдать обратно эти установки Штатам по гарантии?

Ответ Тегерана изменил Ближний Восток навсегда. Ведь иранцы бьют не только по тем, кто атакует их, — по всем без исключения странам Залива. И американцы не могут не то что их защитить, но даже свои собственные базы. В Бахрейне разнесена штаб-квартира могучего Пятого флота. В Иордании радар за миллиард долларов вышел из строя, «пропустив» летящий на него дрон. А без радаров и перехватчики слепы. К тому же их запасы критически истощаются — Пентагон уже перебрасывает системы ПВО из Южной Кореи. Не от хорошей жизни.

И вот на данный момент главный урок этого конфликта: американские базы не защищают — они превращают страну в мишень. Как Америка теперь может исправить ситуацию? Добившись неоспоримой победы над Ираном, чтобы никто и вспомнить не мог про оказанное сопротивление, про унижение. Удастся ли — большой вопрос, на который пока нет ответа. Ни у кого.

Это урок не только Ближнему Востоку, но и другим регионам с обилием американских баз. Например, Европе, где настоящая какофония мнений о том, что делать дальше. Хотя вообще-то у тех, кто в Евросоюзе, должно быть единое «евро-мнение».

Президент Хорватии сравнил это со стаей кошек. Для марта — особенно меткое сравнение. Как это выглядит на практике: Франция предоставила базы для ударов и сбивала иранские дроны. Испания и Италия категорически осудили операцию. Британия и Германия заняли позицию «ни да, ни нет». Они осудили Иран за ответные атаки.

