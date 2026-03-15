В Волгоградской области беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом
Сотрудники экстренных служб региона потовятся открывать пункты временного размещения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил многоквартирный дом в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.
«Сегодня ночью подразделения протиовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России отражают террористическую атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом… Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — цитируют губернатора авторы публикации.
Как отметил Бочаров, представители оперативных служб и муниципальных образований получили поручение оценить повреждения, а также проинформировать власти о результатах работ по ликвидации последствий атаки. Кроме того, был отдан приказ привести в готовность пункты временного размещения (ПВР).
