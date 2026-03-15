Собянин: на подлете к Москве за сутки сбито 105 беспилотников

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Что известно об атаках беспилотников на Москву

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Атака беспилотников на Москву

На подлете к Москве система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще группу беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего за последние сутки было сбито 105 дронов. На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Из-за беспилотной атаки утром 15 марта в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Сейчас обслуживание рейсов ведется в штатном режиме.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате ударов украинских дронов пострадали шесть человек. В Максимовке FPV-дрон взорвался на территории промышленного объекта, ранив мужчину. В Новой Таволжанке беспилотник попал в автомобиль «ГАЗель», травмы получили мужчина и женщина. Еще двое мирных жителей пострадали в Шебекине. Также под удар попал боец подразделения «Орлан», он госпитализирован. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
15 мар
Собянин сообщил о 71 БПЛА, нейтрализованных за сутки на подлете к Москве
14 мар
На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
14 мар
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16
14 мар
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
8 мар
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников на подлете к Москве
7 мар
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву
26 февр
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами
24 февр
Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь
22 февр
Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве
22 февр
В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Умер заслуженный артист России Владимир Ершов
19:15
«Наши герои»: Дегтярев поздравил российских паралимпийцев
19:00
Космические зеркала: ученые планируют освещать Землю по ночам
18:47
«Сумасшедшее счастье»: Дима Билан о новом доме
18:20
Иранский снаряд разрушил часть здания в израильском Эйлате
18:00
Детективная головоломка: сможете ли вы вычислить убийцу за короткое время

Сейчас читают

«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео