Собянин: на подлете к Москве за сутки сбито 105 беспилотников
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
На подлете к Москве система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще группу беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Всего за последние сутки было сбито 105 дронов. На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
Из-за беспилотной атаки утром 15 марта в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Сейчас обслуживание рейсов ведется в штатном режиме.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате ударов украинских дронов пострадали шесть человек. В Максимовке FPV-дрон взорвался на территории промышленного объекта, ранив мужчину. В Новой Таволжанке беспилотник попал в автомобиль «ГАЗель», травмы получили мужчина и женщина. Еще двое мирных жителей пострадали в Шебекине. Также под удар попал боец подразделения «Орлан», он госпитализирован. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
