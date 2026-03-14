Шесть человек пострадали из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

В Шебекинском округе беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шесть человек пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Максимовке FPV-дрон взорвался на территории промышленного объекта, взрывной волной и осколками мужчину ранило в живот и оторвало кисть. В Новой Таволжанке беспилотник влетел в автомобиль «ГАЗель», ехавшие в ней мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.
В самом Шебекино под удар Вооруженных сил Украины попали женщина и мужчина — когда БПЛА поразил промышленный комплекс, они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Взрыв также повредил рабочий цех и машину.
Кроме того, в Шебекино беспилотник атаковал бойца подразделения «Орлан» — его, израненного осколками, отправили в городскую больницу Белгорода. Остальным пострадавшим также оперативно оказывают медпомощь, добавил Гладков.
Ранее силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
61%
Нашли ошибку?