Шесть человек пострадали из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

|
Сергей Добровинский

В Шебекинском округе беспилотники атаковали сразу несколько населенных пунктов.

Кто пострадал от ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Шесть человек пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Максимовке FPV-дрон взорвался на территории промышленного объекта, взрывной волной и осколками мужчину ранило в живот и оторвало кисть. В Новой Таволжанке беспилотник влетел в автомобиль «ГАЗель», ехавшие в ней мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног.

В самом Шебекино под удар Вооруженных сил Украины попали женщина и мужчина — когда БПЛА поразил промышленный комплекс, они получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Взрыв также повредил рабочий цех и машину.

Кроме того, в Шебекино беспилотник атаковал бойца подразделения «Орлан» — его, израненного осколками, отправили в городскую больницу Белгорода. Остальным пострадавшим также оперативно оказывают медпомощь, добавил Гладков.

Ранее силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

