Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
США ударили по одному из ключевых объектов ядерной программы исламской республики.
Фото, видео: Reuters/Mohammad Yassine
Иранские запасы обогащенного урана сейчас находятся под тоннами бетона и арматуры. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что США ударили по одному из ключевых объектов. В интервью американскому телевидению дипломат подчеркнул, что самостоятельно извлекать ядерное топливо Тегеран не намерен.
«Наши ядерные объекты атакованы, а запасы обогащенного урана под обломками. Конечно, есть возможность извлечь их. Но если мы решим это сделать, то только под наблюдением МАГАТЭ», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Аракчи также отметил, что нет никаких предпосылок для переговоров между Тегераном и Вашингтоном. В Корпусе стражей исламской революции заявляют, что готовы к длительному противостоянию, а единственный путь к миру на Ближнем Востоке — это «изгнание» США из стран Персидского залива.
На фоне нескольких успешных атак Ирана по базам в Израиле уже несколько дней обсуждают исчезновение из публичного поля премьера Нетаньяху. А его недавние обращения называют созданными нейросетью. У израильского лидера заметили якобы шесть пальцев на руках. Развеять слухи решил сам Нетаньяху.
— Господин премьер, в интернете пишут, что вы умерли.
— Я до смерти люблю кофе! А еще я люблю своих граждан! Они, конечно, фантастические люди! Ну что, хочешь посчитать количество пальцев? Пять? Видишь? Все на месте!
