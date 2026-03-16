В Костроме обезвредили обломки беспилотника у школы

Светлана Стофорандова Журналист

Жителей ближайших домов экстренно эвакуировали.

Куда упали обломки дрона в Костроме

Фото: Telegram/ Сергей Ситников / sk_sitnikov

Атака беспилотников на регионы России

В Костроме на территории гимназии № 28 обнаружили обломки беспилотника. Губернатор региона Сергей Ситников в своем официальном Telegram-канале отметил, что на фрагментах дрона может находиться взрывчатое вещество.

Специалисты оперативных служб приняли решение уничтожить опасные остатки прямо на месте. Чтобы обезопасить людей, власти организовали экстренную эвакуацию жителей соседних домов. Для их временного размещения подготовили помещения образовательных учреждений, расположенных неподалеку.

«Оперативные службы рекомендуют отойти от окон людям, проживающим возле гимназии», — отметил Сергей Ситников.

Жителей города попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным трудностям. 

Позже Ситников добавил, что остатки беспилотного летательного аппарата у гимназии № 28 города Костромы обезврежены. Люди вернулись в свои дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. За сутки на подлете к столице было сбито 60 дронов.

16 мар
За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
16 мар
Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
15 мар
ПВО России уничтожила 113 украинских беспилотников за шесть часов
15 мар
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза
15 мар
В Волгоградской области беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом
14 мар
Шесть человек пострадали из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области
14 мар
Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь
14 мар
Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района
13 мар
Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России за ночь
11 мар
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
Последние новости

23:42
Долой лишние траты: как дачникам сократить расходы в сезон
23:29
Мусоровоз сбил прохожего на тротуаре в Москве
23:23
Quds: Дрон нанес удар по отелю в «зеленой зоне» Багдада
23:23
Радио «Судного дня» увеличило активность вещания в 2026 году
23:19
Трамп: США нет необходимости работать с Европой по вопросу Украины
23:12
Мат и вредные привычки: как Подольская и Пресняков растят наследника

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Много общались: Лепс воссоединился с бывшей на юбилее мамы
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео