Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки

Светлана Стофорандова
Беспилотная атака стала причиной изменения расписания части рейсов аэропорта Шереметьево.

Сколько беспилотников сбили над Москвой за сутки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX, за прошедшие сутки сбито 60 дронов.

На местах падения их фрагментов работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.

В связи с угрозой беспилотных атак в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами.

«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в пресс-службе Росавиации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму задержали 45-летнего жителя Феодосии, который выполнял роль корректировщика для ВСУ. Он фотографировал критическую инфраструктуру и военную технику. С помощью этих данных боевики наносили удары. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

16 мар
За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
16 мар
Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
15 мар
Собянин сообщил о 107 дронах, сбитых на подлете к Москве
15 мар
Собянин: на подлете к Москве за сутки сбито 105 беспилотников
15 мар
Собянин сообщил о 71 БПЛА, нейтрализованных за сутки на подлете к Москве
14 мар
На подлете к Москве сбили 47 беспилотников за 9 часов
14 мар
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 16
14 мар
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
8 мар
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников на подлете к Москве
7 мар
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву
