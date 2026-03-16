Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
Беспилотная атака стала причиной изменения расписания части рейсов аэропорта Шереметьево.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в мессенджере MAX, за прошедшие сутки сбито 60 дронов.
На местах падения их фрагментов работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.
В связи с угрозой беспилотных атак в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы отправляются по согласованию с соответствующими органами.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в пресс-службе Росавиации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму задержали 45-летнего жителя Феодосии, который выполнял роль корректировщика для ВСУ. Он фотографировал критическую инфраструктуру и военную технику. С помощью этих данных боевики наносили удары. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
