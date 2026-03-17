Лерчек может избежать наказания после приговора

|
Мурад Устаров
Ранее блогера отпустили из-под домашнего ареста.

Что случилось с блогером Лерчек

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, может оказаться на свободе, даже если судебный процесс над ней возобновится и ее признают виновной. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с заявлением адвокатов.

Согласно документу, диагноз блогера включен в правительственный перечень № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».

Действующее законодательство предусматривает возможность освобождения от наказания в виде лишения свободы для лиц с заболеваниями из этого списка.

У Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, которые поразили кости свода черепа и позвоночник. О ее заболевании стало известно в начале марта, почти сразу после родов сына. Чекалина проходит лечение в государственном онкологическом центре.

В конце февраля Валерия родила четвертого ребенка от аргентинского хореографа Луиса Сквиччириани. Из-за отсутствия околоплодных вод медики приняли решение провести кесарево сечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагаринский районный суд Москвы отменил Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
