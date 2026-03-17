Обломки ракет упали на Храм Гроба Господня в Иерусалиме

По заверениям иранских каналов, также был атакован офис Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке сегодня добрался и до главных христианских святынь. Ракет в небе над Израилем было так много, что обломки одной из них упали на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Часть задели крышу священного комплекса.

Повреждены и другие исторические здания в центре города и на Храмовой горе. Корреспондент «Известий» Александр Новицкий расскажет, что там происходит в эти минуты.

Вчера в середине дня местным властям пришлось доставать обломки баллистических ракет, пришедших из Ирана в рамках ближневосточного конфликта. Пострадал не только Храм Гроба Господня, досталось и Храмовой горе.

«Поступило несколько сообщений о крупных осколках, некоторые размером до трех-четырех метров, которые были найдены в Старом городе. Фрагменты попали на Храмовую гору, в Храм Гроба Господня, на территорию Армянского патриархата и в еврейский квартал», — сообщил подполковник ЦАХАЛ Двир Тамим.

Такого не было ни за века мусульманского правления, ни в эпоху Крестовых походов, ни во время мировых войн. Но сейчас Храм Гроба Господня закрыт. Такие меры были введены с первого же дня большого ближневосточного конфликта. В результате Иерусалимскому Патриархату пришлось отпраздновать день Торжества Православия, который в этом году пришелся на 1 марта, не в главном Храме Гроба Господня, а в примыкающей церкви святых равноапостольных Константина и Елены. А ведь скоро Пасха. И только всевышний знает, удастся ли паломникам увидеть чудо схождения Благодатного огня.

Один из обломков упал в комплекс Храма Гроба Господня, который сейчас закрыт для паломников. Второй осколок, сравнительно небольшой, упал в святое место и для евреев, и для мусульман — на Храмовую гору, на которой находится третья по величине святыня для мусульман, мечеть Аль-Акса, и купол над скалой.

Зона круглосуточных обстрелов Израиля со стороны Ирана — от севера до южной границы. От Метулы до Эйлата, включая Иерусалим.

«Это беспрецедентный случай в любом из конфликтов. Во время войн Иерусалим обычно является самым безопасным местом, потому что предполагается, что никто не хочет целиться в святые места и развязывать религиозную войну», — считает израильская журналистка Николь.

А вот какое здание точно было мишенью, сообщают только иранские телеканалы. По их заверениям, атаковали офис премьера Нетаньяху — он тоже находится в Иерусалиме. Самого премьера там не было, он круглосуточно на совещаниях. Появляется на публике, кажется, только для того, чтобы опровергнуть слухи о том, что его заменили двойником, сгенерированным нейросетью. Опасная ситуация, связанная с падением обломков ракет в районе Старого города Иерусалима, в районе Святых трех религий, в настоящее время не комментируется.

