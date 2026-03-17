В Белом доме заявили о частичном восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Советник Белого дома Хассетт: танкеры возвращаются в Ормузский пролив

Власти США указали на возобновление движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив на фоне войны с Ираном. Об этом заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC.

Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на скорое завершение кризиса на Ближнем Востоке.

При этом Хассетт отметил, что появление судов в проливе может свидетельствовать об ослаблении возможностей Тегерана. По его оценке, ситуация способна стабилизироваться в ближайшие недели, не затягиваясь на месяцы. Также Хассетт добавил, что у США есть план на случай перебоев с поставками, в том числе топливо и удобрения. Он выразил уверенность в контроле над ситуацией.

Из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном поток танкеров через Ормузский пролив резко сократился. Несмотря на это, Иран продолжил экспорт нефти через данный маршрут — объемы поставок оценивались примерно в полтора миллиона баррелей в сутки, даже с учетом присутствия американских военно-морских сил в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке

Обострение конфликта произошло 28 февраля после массированных ударов США и Израиля по территории Ирана, которые привели к жертвам среди военных и гражданского населения. В ответ Тегеран начал атаки на израильские города и американские базы на Ближнем Востоке, что привело к закрытию воздушного пространства ряда стран.

Переговорный процесс между сторонами фактически заморожен: участники конфликта продолжают выдвигать взаимные требования. Иран настаивает на гарантиях безопасности и прекращении ударов по своей территории. При этом атаки продолжаются. Так, у побережья ОАЭ в районе Шарджи под удар попал американский танкер.

Ранее, как писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта на Ближнем Востоке. Также американский лидер отметил, что Вашингтону придется пересмотреть отношение к защите союзников по НАТО, поскольку они не хотят помогать США в Ормузском проливе.

