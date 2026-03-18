САУ 2С19 «Мста-С» из 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» уничтожила склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Целеуказание поступило от БПЛА, после чего артиллеристы быстро навели установку и открыли огонь на дальности свыше 15 км. Корректировка стрельбы в реальном времени обеспечила высокую точность и минимальный расход боеприпасов. Объект был полностью уничтожен. Подразделения продолжают поддерживать штурмовые группы, способствуя продвижению войск на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

