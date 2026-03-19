Трамп пообещал нанести удар по «Южному Парсу» в случае атак Ирана на Катар

Мурад Устаров
Он заявил, что Израиль больше не предпримет действий против объекта.

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить газовое месторождение «Южный Парс», если Иран предпримет какие-либо действия против энергетической инфраструктуры Катара, пишет газета Wall Street Journal.

«В этом случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение „Южный Парс“ с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — заявил он.

Американский лидер также отметил, что не знал о планах Израиля по атаке на месторождение. При этом он добавил, что Тель-Авив больше не будет наносить удары по этому объекту.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана и нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики, приведшие к гибели руководства страны и мирных жителей.

В ответ Тегеран атаковал израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. Обострение ситуации привело к тому, что ряд стран региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в Белом доме заявили о возобновлении движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

19 мар
До катастрофы — 350 метров: атака рядом с АЭС «Бушер» едва не привела к ядерной аварии
19 мар
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
19 мар
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
19 мар
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
19 мар
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
19 мар
Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
18 мар
ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна
18 мар
Цены уже взлетели: Иран атакует нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
18 мар
Страшная ночь: на территории Ирана, Ирака и Ливана не прекращаются взрывы
18 мар
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
