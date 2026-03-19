Трамп пообещал нанести удар по «Южному Парсу» в случае атак Ирана на Катар
Он заявил, что Израиль больше не предпримет действий против объекта.
Фото: Reuters/Kylie Cooper
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить газовое месторождение «Южный Парс», если Иран предпримет какие-либо действия против энергетической инфраструктуры Катара, пишет газета Wall Street Journal.
«В этом случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение „Южный Парс“ с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — заявил он.
Американский лидер также отметил, что не знал о планах Израиля по атаке на месторождение. При этом он добавил, что Тель-Авив больше не будет наносить удары по этому объекту.
Конфликт на Ближнем Востоке
США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана и нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики, приведшие к гибели руководства страны и мирных жителей.
В ответ Тегеран атаковал израильские города и американские военные базы на Ближнем Востоке. Обострение ситуации привело к тому, что ряд стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее, как писал 5-tv.ru, в Белом доме заявили о возобновлении движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
