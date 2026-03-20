Тайна пустующей усадьбы: кто посещает дом исчезнувшей семьи Усольцевых

Диана Кулманакова
Соседи поделились странными наблюдениями и рассказали о скрытном образе жизни супругов.

Исчезновение семьи Усольцевых

Дочь пропавшего Сергея Усольцевых ухаживает за домом семьи

В поселке Тартат под Красноярском за домом пропавшей в тайге семьи Усольцевых продолжают ухаживать. Об этом сообщил корреспондент aif.ru.

Несмотря на обильные снегопады, территория около гаража и въездная группа очищены от заносов, что указывает на регулярные визиты к дому.

Сосед семьи Александр рассказал, что после инцидента в доме бывала дочь Сергея, которая также проживает в поселке. По его словам, системы водоснабжения и отопления в здании «законсервированы» в целях безопасности.

Также у главы семьи осталась пожилая мать, которая находится в столице региона. Раньше в поселке ее видели, но женщина уже давно там не живет.

Как отметили соседи, в Тартате Ирина и Сергей Усольцевы бывали наездами. Они предпочитали постоянно жить в Сосновоборске.

Глава семейства приобрел участок около 13 лет назад и самостоятельно возводил новый блочный дом. При это, его супруга практически не принимала участия в хозяйственных делах и садоводстве. Она в поселок приезжала исключительно ради отдыха.

«Он дом строил, я — гараж. Часто у него совета спрашивал. Сергей — умный, знающий человек, всегда, если нужно, поможет. Сюда приезжал, в основном, один — и дом строил, и огород сажал. Случалось — возится в земле, а на плечах его маленькая дочка сидит», — поделился сосед Александр.

Знакомые охарактеризовали пару как закрытых людей, старавшихся избегать лишних социальных контактов.

Заведующая местной библиотекой Оксана Вдовина отметила, что большинство жителей узнали о существовании Усольцевых только из криминальных сводок.

«Трагедию с ними, конечно, обсуждаем. Я как человек, который иногда ходит в горы, рассуждаю с единомышленниками, как это могло произойти», — добавила она.

Пропажа семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в конце сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Красноярском крае. Они вышли с турбазы и не вернулись. 

Сын Ирины от первого брака заявил о пропаже, после чего начались масштабные поиски с участием спасателей, вертолетов и волонтеров.

Активную фазу поисков свернули, но официально семья до сих пор числится пропавшей без вести.

Версии расходятся: от несчастного случая и нападения зверя до криминала или даже побега за границу — последнее связывали с бизнесом Сергея и его контактами в США. Однако доказательств этому нет.

16 мар
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
11 мар
Последний вердикт: при каких обстоятельствах Усольцевых признают погибшими
10 мар
Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых
6 мар
Коварная трещина в скале: эксперт о новой версии пропажи Усольцевых
4 мар
«Нашли тела»: жительница мест, где пропали Усольцевы, шокировала волонтеров
27 февр
Новые Усольцевы? Пятеро человек пропали в горах на Урале
24 февр
Пять месяцев в тайге: спасатель о шансах найти пропавших Усольцевых живыми
23 февр
Надежды нет? Тепловизоры засекли таинственное свечение во время поисков пропавших в тайге Усольцевых
22 февр
Следов нет: Усольцевых искали на вертолетной площадке в Кутурчинском белогорье
19 февр
Голосовые дроны искали пропавших Усольцевых в красноярской тайге
