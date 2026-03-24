США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране

Мурад Устаров
Окончание боевых действий позволит Трампу посетить Израиль в День независимости и получить премию.

Когда завершится конфликт между США и Ираном

Ynet: США планируют завершить конфликт с Ираном 9 апреля

Американское руководство планирует объявить о завершении военной операции против Ирана 9 апреля. Об этом сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на израильского чиновника.

«Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны», — говорится в публикации.

Источник отметил, что прекращение боевых действий позволит президенту США Дональду Трампу совершить визит в Тель-Авив для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости и получения государственной премии Израиля.

Кроме того, портал пишет, что в конце этой недели в Пакистане пройдут ирано-американские переговоры. В Исламабаде заявили о готовности провести встречу представителей Вашингтона и Тегерана, если стороны дадут согласие.

Ранее Трамп сообщил о временной приостановке ударов по иранским энергетическим объектам на фоне переговоров между США и ИРИ. Он отметил, что Вашингтон имеет высокие шансы на заключение сделки с Тегераном.

В то же время в исламской республике опровергли контакты с американской стороной. В парламенте ИРИ отметили, что в настоящее время переговоры между двумя государствами лишены смысла.

