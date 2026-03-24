США назвали возможную дату завершения конфликта в Иране
Окончание боевых действий позволит Трампу посетить Израиль в День независимости и получить премию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Ynet: США планируют завершить конфликт с Ираном 9 апреля
Американское руководство планирует объявить о завершении военной операции против Ирана 9 апреля. Об этом сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
«Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны», — говорится в публикации.
Источник отметил, что прекращение боевых действий позволит президенту США Дональду Трампу совершить визит в Тель-Авив для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости и получения государственной премии Израиля.
Кроме того, портал пишет, что в конце этой недели в Пакистане пройдут ирано-американские переговоры. В Исламабаде заявили о готовности провести встречу представителей Вашингтона и Тегерана, если стороны дадут согласие.
Ранее Трамп сообщил о временной приостановке ударов по иранским энергетическим объектам на фоне переговоров между США и ИРИ. Он отметил, что Вашингтон имеет высокие шансы на заключение сделки с Тегераном.
В то же время в исламской республике опровергли контакты с американской стороной. В парламенте ИРИ отметили, что в настоящее время переговоры между двумя государствами лишены смысла.
- 23 мар
- В парламенте Ирана назвали переговоры с США бессмысленными
- 23 мар
- В переговорах США с Ираном участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
- 23 мар
- Пошли на попятную: почему США объявили об остановке ударов по Ирану
- 23 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
- 23 мар
- Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
- 23 мар
- Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
- 23 мар
- Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
- 23 мар
- Гуманитарная катастрофа: раскрыты последствия ударов США и Ирана по объектам энергетики
- 23 мар
- «Тут все уничтожено»: последствия иранских атак на Арад и Димону
- 23 мар
- Власти Ирана пригрозили ударами по ключевым объектам Израиля и США
