США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней

Решение принято после переговоров с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп распорядился отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней по итогам состоявшихся переговоров с Тегераном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, в течение последних двух суток представители США и Ирана провели «продуктивные» переговоры.
«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал Трамп.
В связи с этим Пентагон получил указание временно воздержаться от атак на электростанции и другие объекты энергетического сектора исламской республики.
При этом президент США не сообщил, распространяется ли достигнутая договоренность на действия союзников, в частности Израиля. Вопрос о возможном продолжении ударов со стороны израильских сил остался без комментариев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк. По данным источника, Вашингтон уже предпринимает практические шаги: в предполагаемый район операции направлены около 4,5 тысячи военнослужащих.
- 24 мар
- Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
- 24 мар
- Трамп заявил о высоких шансах на сделку США с Ираном
- 23 мар
- Лавров: Россия готова помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
- 23 мар
- «Серьезная смена режима»: Дональд Трамп заговорил будущем политической системы Ирана
- 23 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке ставит под угрозу ядерные объекты по всему региону
- 23 мар
- Израиль обстрелял район моста Касмия в Ливане во время работы спасателей
- 23 мар
- Иран опроверг заявление Трампа о переговорах с США
- 23 мар
- Откуда взялся? Таинственный объект над Израилем вызвал эффект северного сияния
- 23 мар
- Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку
- 23 мар
- Цена на нефть Brent упала на 14% после заявления Трампа о переговорах с Ираном
