США приостановят удары по энергетическим объектам Ирана на пять дней

Решение принято после переговоров с Тегераном.

Фото: Reuters/US NAVY

Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней по итогам состоявшихся переговоров с Тегераном. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, в течение последних двух суток представители США и Ирана провели «продуктивные» переговоры.

«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал Трамп.

В связи с этим Пентагон получил указание временно воздержаться от атак на электростанции и другие объекты энергетического сектора исламской республики.

При этом президент США не сообщил, распространяется ли достигнутая договоренность на действия союзников, в частности Израиля. Вопрос о возможном продолжении ударов со стороны израильских сил остался без комментариев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харк. По данным источника, Вашингтон уже предпринимает практические шаги: в предполагаемый район операции направлены около 4,5 тысячи военнослужащих. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

