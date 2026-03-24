Хотят мира или войны? Как конфликт на Ближнем Востоке расколол США и Израиль

Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке слишком дорого обходится Вашингтону. «Эпическая ярость» пошла не по сценарию. Отчего в ярости уже и сам Трамп. В своих неудачах он обвиняет израильского премьера Нетаньяху, который жаждет продолжения войны. И это окончательно может рассорить некогда самых верных союзников. О возможных последствиях раскола — корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Между союзниками пробежала черная кошка — так можно описать нынешние отношения США и Израиля на фоне войны в Иране. Накануне Дональд Трамп вдруг совершил резкий разворот и заговорил о мире с Тегераном. Якобы коннект наладили, даже некие договоренности уже есть из 15 пунктов.

«Переговоры начались прошлой ночью, и они продвигаются отлично. Иранцы хотят мира, они согласились, что у них не будет ядерного оружия, и так далее», — заявил президент США Дональд Трамп.

Даже дату окончания войны на Ближнем Востоке назначили — 9 апреля, по крайней мере об этом пишет израильская пресса. И все, чтобы Трамп успел прилететь в Тель-Авив и получить премию ко Дню независимости Израиля. Но для Тель-Авива новый курс президента США, судя по всему, стал неприятным сюрпризом.

«Мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы будем защищать наши интересы при любых обстоятельствах», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

А Вашингтон тем временем уже и саммит готовит — двусторонний, без участия Израиля. Это подтверждается инсайдами в американской прессе. Он может пройти в пакистанском Исламабаде уже в конце этой недели под предводительством вице-президента США Джей Ди Вэнса, Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Участие представителей Израиля не предполагается.

«Израиль знал о посредничестве ряда стран. Но был крайне удивлен заявлением Дональда Трампа о том, что договоренности уже достигнуты по 15 пунктам», — сообщает израильский журналист.

Журнал The Economist дает действиям Трампа не самый радужный прогноз. Есть всего несколько вариантов выхода из ситуации, куда Штаты втянул Израиль. И хороших для США сценариев нет.

Некоторые эксперты увидели в действиях американского президента очередной подвох. А что, если он мог специально заявить о переговорах, чтобы пустить противникам пыль в глаза? Сам факт диалога в Иране, кстати, отрицают, только заявили, что Белый дом запросил официальную встречу.

«Он фактически не согласовывал никакие переговоры. Он просто заявил это, чтобы успокоить мировые рынки, так как в США растет инфляция, растут цены на бензин, и это влияет на стоимость товаров, многие из которых импортируются. Цель — угрожать Ирану, но при этом не навредить гражданам США», — считает политолог-востоковед Низар Фарсах.

Рынки отреагировали на примирительные слова Трампа бурным ростом. Капитализация компаний из главного американского индекса S& P 500 выросла на два триллиона за несколько минут. Правда, после опровержения Ирана обвалилась сразу на триллион.

«Это просто безумие. За 56 минут рыночная капитализация изменилась на три триллиона долларов, и это только в индексе S& P 500. Что здесь происходит?» — комментирует биржевой аналитик.

А вот в Иране считают, что план Трампа может быть еще более зловещим. Как пишет The Guardian, там боятся, что показное миролюбие Трампа — просто прелюдия к новой неожиданной атаке в районе Ормузского пролива.

«Как всегда в случае с Трампом, угроза того, что это всего лишь отложенный Армагеддон, заставляет иранцев жить в постоянном напряжении», — отмечает The Guardian.

Непредсказуемость решений Дональда Трампа уже давно стала основой его политического стиля. Но в ситуации, когда судьба целого региона висит на волоске, любой шаг может привести к непредсказуемым последствиям.

