Реальные расходы США на конфликт с Ираном могут достичь 100 млрд долларов

NBC News: расходы США на конфликт с Ираном могут достичь 100 млрд долларов

Реальные затраты США на военную кампанию против Ирана могут составлять от 80 до 100 миллиардов долларов, что значительно превышает официальную оценку Пентагона. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на внутренние оценки Министерства войны США.

По информации канала, заявленная ведомством сумма в 30 миллиардов долларов учитывает преимущественно стоимость использованных боеприпасов, но не включает ряд других расходов.

В официальные подсчеты не вошли затраты на восстановление поврежденной инфраструктуры, замену потерянной техники, логистику, содержание двух авианосных групп, эвакуацию военнослужащих и расходы на последние два месяца боевых действий.

Отдельной статьей расходов стало восстановление американских баз в регионе. Так, на ремонт и модернизацию военной инфраструктуры США в Бахрейне, по предварительным подсчетам, понадобится около одного миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о продолжении ударов по Ирану до тех пор, пока сам не примет решение об их прекращении. Американский лидер отмечал, что Вашингтон сохранит текущий темп бомбардировок в течение недели. При отсутствии переговоров с Тегераном, по его словам, следующими целями могут стать объекты критической инфраструктуры, включая электростанции и мосты.

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