Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Силы ПВО России днем 25 марта уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил глава столицы.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники частных охранных организаций (ЧОО) получили право использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Но эти организации должны работать при стратегических предприятиях, компаниях с государственным участием, госкорпорациях и субъектах естественных монополий.
Таким ЧОО разрешили закупать служебное и гражданское оружие для уничтожения беспилотников.
