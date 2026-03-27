Прикрываются перемирием: США наращивают число военных на Ближнем Востоке

Настоящей информационной бомбой стали утечки из Белого дома, которые публикуют сегодня западные журналисты. Как говорится в этих сообщениях, под прикрытием мирных переговоров Дональд Трамп тайно готовится к проведению полномасштабной наземной операции. И решение об этом уже принято. Армия США наращивает число военных на Ближнем Востоке. Корреспондент «Известий» Вадим Картушов о том, как на это готовится ответить Иран.

Дональд Трамп снова демонстрирует Ближнему Востоку чудеса дипломатической эквилибристики. На этот раз президент США еще на десять дней продлил мораторий на удары по иранской энергетике — теперь до 6 апреля включительно. По версии Трампа, Тегеран терпит сокрушительное поражение в войне, а пауза в атаках якобы нужна для мирных переговоров.

«Прошло 26 дней нашей миссии. И мы очень, очень сильно опережаем график. Они умоляют о сделке. С Ираном мы будем продолжать делать то, что делали», — заявил президент США Дональд Трамп.

В самой исламской республике, правда, никто не знает о том, что Иран якобы «умоляет о сделке». Тегеран Вашингтону открыто не доверяет. Белый дом уже дважды наносил неожиданные удары прямо во время переговоров. Вот и сейчас поведение Трампа заставляет КСИР быть настороже.

«Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента Трампа. Этот контингент будет включать пехоту и бронетехнику», — сообщает The Wall Street Journal.

На этом фоне Пентагон испытывает перспективную гиперзвуковую ракету. Для американской оборонки это новейшее слово техники. Dark Eagle якобы может преодолеть три с половиной тысячи километров со скоростью пять Махов и недоступен для обычных средств противоракетной обороны. Ракету могут принять на вооружение уже в этом году.

Конечно, Пентагон испытывает гиперзвук не только ради Ближнего Востока. Штаты пытаются обойти Россию в гонке вооружений — это открыто обсуждают даже в Сенате США. Но в Тегеране, без сомнения, сигнал тоже уловили.

Правда, с морскими беспилотниками у Америки пока не ладится.

«Скоростной катер был связан с многочисленными проблемами с производительностью и безопасностью. Один из них столкнулся с другой лодкой», — сообщает Reuters.

Зато у США отлично получается накачивать оружием союзников. В Израиле отчитались о получении новой партии военной техники и боеприпасов — уже двухсотой по счету.

На этом фоне Тель-Авив, словно не обращая внимания на публичное миролюбие Трампа, только усиливает бомбардировки Ирана. ЦАХАЛ якобы соблюдает энергетический мораторий и сосредоточил всю мощь на военно-промышленных объектах исламской республики. Правда, после ударов этой ночью в Тегеране все равно пропало электричество.

Ближайшие десять дней могут решить судьбу Ближнего Востока — если Трамп действительно настроен на мир с Ираном. Но пока что уверенности в этом нет ни в Тегеране, ни в Тель-Авиве, ни в самом Вашингтоне.

