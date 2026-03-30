Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов

В ходе ответного удара Иран уничтожил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который находился на военной базе в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, стоимость воздушного судна составляла больше 500 миллионов долларов. В статье указано, что его замена — непростая задача для Соединенных Штатов, поскольку финансирование на создание новейших Boeing E-3 Sentry было одобрено лишь в начале марта. Поэтому, чтобы доставить другой самолет, потребуется немало времени.

Накануне Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщил, что Тегеран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего и был уничтожен Boeing E-3 Sentry AWACS.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Это произошло 28 февраля. С тех пор массированные удары наносятся по всей территории республики, целями становятся как военные, так и гражданские объекты. Это уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и руководства Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские города и американские базы в регионе.

Ранее израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране. Здание получило серьезные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.

