Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов
Заменить воздушное судно будет непросто.
Фото: www.globallookpress.com/ Cody Froggatt
В ходе ответного удара Иран уничтожил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который находился на военной базе в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.
По данным издания, стоимость воздушного судна составляла больше 500 миллионов долларов. В статье указано, что его замена — непростая задача для Соединенных Штатов, поскольку финансирование на создание новейших Boeing E-3 Sentry было одобрено лишь в начале марта. Поэтому, чтобы доставить другой самолет, потребуется немало времени.
Накануне Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщил, что Тегеран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего и был уничтожен Boeing E-3 Sentry AWACS.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Это произошло 28 февраля. С тех пор массированные удары наносятся по всей территории республики, целями становятся как военные, так и гражданские объекты. Это уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и руководства Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские города и американские базы в регионе.
Ранее израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране. Здание получило серьезные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.
- 30 мар
- Иран анонсировал удары по резиденциям военных и чиновников США и Израиля
- 29 мар
- Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране
- 29 мар
- «Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов
- 29 мар
- США на пороге наземной операции против Ирана: какие силы готовы к вторжению и какова цель
- 29 мар
- Российская казна пополняется, Европа ищет выход, Украина на грани: что будет с ценами на нефть
- 29 мар
- Ставка на войну: кто зарабатывает миллионы на конфликте США и Ирана
- 29 мар
- Целенаправленный удар по журналистам: кризис на Ближнем Востоке выходит из‑под контроля
- 29 мар
- Цена конфликта: как война на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю и безопасность
- 28 мар
- Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль
- 28 мар
- Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
