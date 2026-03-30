Иран уничтожил самолет США стоимостью больше 500 миллионов долларов

Дарья Бруданова
Заменить воздушное судно будет непросто.

Война в Иране

В ходе ответного удара Иран уничтожил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS, который находился на военной базе в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, стоимость воздушного судна составляла больше 500 миллионов долларов. В статье указано, что его замена — непростая задача для Соединенных Штатов, поскольку финансирование на создание новейших Boeing E-3 Sentry было одобрено лишь в начале марта. Поэтому, чтобы доставить другой самолет, потребуется немало времени.

Накануне Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщил, что Тегеран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего и был уничтожен Boeing E-3 Sentry AWACS.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Это произошло 28 февраля. С тех пор массированные удары наносятся по всей территории республики, целями становятся как военные, так и гражданские объекты. Это уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и руководства Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские города и американские базы в регионе.

Ранее израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране. Здание получило серьезные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

30 мар
Иран анонсировал удары по резиденциям военных и чиновников США и Израиля
29 мар
Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране
29 мар
«Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов
29 мар
США на пороге наземной операции против Ирана: какие силы готовы к вторжению и какова цель
29 мар
Российская казна пополняется, Европа ищет выход, Украина на грани: что будет с ценами на нефть
29 мар
Ставка на войну: кто зарабатывает миллионы на конфликте США и Ирана
29 мар
Целенаправленный удар по журналистам: кризис на Ближнем Востоке выходит из‑под контроля
29 мар
Цена конфликта: как война на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю и безопасность
28 мар
Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль
28 мар
Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео