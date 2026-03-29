Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране

Офис катарского телеканала Al Araby в Тегеране подвергся ракетному удару Израиля. Об этом сообщается на официальном сайте СМИ.

В результате прямого попадания здание офиса получило серьезные повреждения. По предварительной информации, жертв нет.

«Репортер (телеканала. — Прим. ред.) отметил, что спасательные команды прибыли на место происшествия после ракетного удара. Он указал, что прилегающие к офису здания были повреждены в результате взрыва», — говорится в материале на сайте телеканала.

Эскалация конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Массированные удары наносятся по всей территории страны, целями становятся как военные, так и гражданские объекты. Это уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и руководства Ирана. Тегеран в ответ атаковал израильские города и американские базы в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вчера Израиль нанес удар по Ливану, в результате которого погибли журналисты. Позже ЦАХАЛ подтвердил, что целенаправленно ликвидировали корреспондента телеканала Al-Manar Али Шуайбу. В израильском командовании утверждают, что он был связан с движением «Хезболла» и использовал свою профессиональную деятельность в качестве прикрытия.

