Конфликт на Ближнем Востоке ухудшит состояние нескольких мировых экономик

Конфликт на Ближнем Востоке в скором времени может ухудшить состояние нескольких мировых экономик. Об этом сообщило РИА Новости.

В документах Международного валютного фонда (МВФ), которые оказались в распоряжении агентства, сказано, что мир столкнулся с еще одним шоком. Речь про войну в Иране.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, как отметили эксперты, безусловно, разрушает многие жизни, лишая людей средств к существованию не только в странах, где идут бои, но и за пределами региона.

«Она (Война — Прим.ред.) также ухудшает перспективы многих экономик, которые едва стали проявлять признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов», — написано в документе.

В МВФ отметили, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает многим. Однако в большей опасности находятся бедные страны, а также те, кто занимается импортом энергоносителей.

Еще авторы доклада добавили, что война в Иране, кроме тяжелых человеческих жертв, уже нанесла серьезный ущерб экономикам государств, непосредственно втянутых в конфликт, повредив их инфраструктуру и промышленные объекты. По мнению экспертов, эти последствия могут оказаться долгосрочными.

Война в Иране

США и Израиль 28 февраля 2026 года начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары не только по территории Тель-Авива, но и по американским базам, которые есть в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие государства, включая ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.