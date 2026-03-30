Иран анонсировал удары по резиденциям военных и чиновников США и Израиля

Ранее в КСИР назвали университеты двух стран законными военными целями.

Иранские военные будут наносить удары по местам размещения чиновников и военачальников из стран, которые воюют с исламской республикой. Об этом заявил член центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, слова которого приводит агентство IRNA.

«Учитывая злодеяния и акты США и Израиля, а также удары по жилым домам иранцев в различных городах, вооруженные силы Ирана в ответ нанесут удары по резиденциям американских и израильских командиров и политических деятелей в регионе», — сказал он.

При этом Зольфагари не стал раскрывать список государств, которые могут оказаться под атакой Вооруженных сил Ирана.

Кроме того, в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что законными военными целями ИРИ считаются американские и израильские университеты на Ближнем Востоке. Там также анонсировали новые удары по «ценным объектам» двух стран в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль атаковал офис катарского телеканала Al Arabya в Тегеране. Здание получило серьезные повреждения.

