Иран анонсировал удары по резиденциям военных и чиновников США и Израиля
Ранее в КСИР назвали университеты двух стран законными военными целями.
Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste
Иранские военные будут наносить удары по местам размещения чиновников и военачальников из стран, которые воюют с исламской республикой. Об этом заявил член центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, слова которого приводит агентство IRNA.
«Учитывая злодеяния и акты США и Израиля, а также удары по жилым домам иранцев в различных городах, вооруженные силы Ирана в ответ нанесут удары по резиденциям американских и израильских командиров и политических деятелей в регионе», — сказал он.
При этом Зольфагари не стал раскрывать список государств, которые могут оказаться под атакой Вооруженных сил Ирана.
Кроме того, в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что законными военными целями ИРИ считаются американские и израильские университеты на Ближнем Востоке. Там также анонсировали новые удары по «ценным объектам» двух стран в регионе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль атаковал офис катарского телеканала Al Arabya в Тегеране. Здание получило серьезные повреждения.
- 29 мар
- Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране
- 29 мар
- «Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов
- 29 мар
- США на пороге наземной операции против Ирана: какие силы готовы к вторжению и какова цель
- 29 мар
- Российская казна пополняется, Европа ищет выход, Украина на грани: что будет с ценами на нефть
- 29 мар
- Ставка на войну: кто зарабатывает миллионы на конфликте США и Ирана
- 29 мар
- Целенаправленный удар по журналистам: кризис на Ближнем Востоке выходит из‑под контроля
- 29 мар
- Цена конфликта: как война на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю и безопасность
- 28 мар
- Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль
- 28 мар
- Сотрудничавшая с МИЦ «Известия» журналистка Al Mayadeen погибла в результате удара ЦАХАЛ
- 28 мар
- ЦАХАЛ подтвердил целенаправленную ликвидацию журналиста телеканала Al-Manar
Читайте также
