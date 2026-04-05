Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов
В результате столкновения в районе южного Исфахана также поражен военно-транспортный самолет C-130.
Фото: Reuters/Mohamed Azakir
Миссия США по спасению летчика потерпела неудачу. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
По его словам, благодаря скоординированным действиям Корпуса стражей исламской революции, армии Ирана, сил «Басидж» и правоохранительных органов операция противника была сорвана. В районе южного Исфахана поражены два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130.
Ранее в тот же день спецназ США спас второго члена экипажа сбитого F-15 в Иране. Эту информацию подтвердил президент Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social. Однако, как сообщает The Telegraph, между американскими военными и иранскими службами развернулась настоящая «гонка» за поиск летчика. Тегеран предложил вознаграждение в 60 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Судьба пилота пока остается неизвестной.
Издание также отмечает, что успешное спасение обоих членов экипажа могло бы укрепить доверие к действиям руководства США и подтолкнуть Трампа к продолжению или даже расширению военной операции, вплоть до наземного вторжения.
- 6 апр
- Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
- 5 апр
- Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
- 5 апр
- Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
- 5 апр
- «Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
- 5 апр
- «Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
- 5 апр
- Иран пригрозил «открыть врата ада» для Израиля и США
- 5 апр
- ВВС США нашли второго пилота сбитого истребителя
- 5 апр
- Финишная прямая: как может закончиться конфликт на Ближнем Востоке
- 4 апр
- Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
- 4 апр
- «Весь ад обрушится»: Трамп отвел Ирану 48 часов на заключение сделки
Читайте также
