Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 133 0

В результате столкновения в районе южного Исфахана также поражен военно-транспортный самолет C-130.

Иран опроверг спасение американских пилотов

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Миссия США по спасению летчика потерпела неудачу. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

По его словам, благодаря скоординированным действиям Корпуса стражей исламской революции, армии Ирана, сил «Басидж» и правоохранительных органов операция противника была сорвана. В районе южного Исфахана поражены два вертолета Black Hawk и один военно-транспортный самолет C-130.

Ранее в тот же день спецназ США спас второго члена экипажа сбитого F-15 в Иране. Эту информацию подтвердил президент Дональд Трамп в своем заявлении в соцсети Truth Social. Однако, как сообщает The Telegraph, между американскими военными и иранскими службами развернулась настоящая «гонка» за поиск летчика. Тегеран предложил вознаграждение в 60 тысяч долларов за информацию о его местонахождении. Судьба пилота пока остается неизвестной.

Издание также отмечает, что успешное спасение обоих членов экипажа могло бы укрепить доверие к действиям руководства США и подтолкнуть Трампа к продолжению или даже расширению военной операции, вплоть до наземного вторжения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

