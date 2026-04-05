«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану

Трамп в нецензурной форме призвал Иран открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно открыть Ормузский пролив, используя нецензурную лексику. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Американский лидер обратился к иранским властям в ультимативной форме, пообещав жесткие последствия в случае отказа.

«Откройте <чертов> пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — написал Трамп.

Он добавил, что если Иран не выполнит требование, то 7 апреля в стране наступит «день электростанции и день моста» (Power Plant Day and Bridge Day. — Прим. ред.), которых ранее никогда не видел мир.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что попытка США заставить союзников военным путем открыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти, считается нереалистичной и практически невыполнимой. Издание отметило, что узость пролива и фиксированные маршруты движения делают суда уязвимыми, а время на реагирование — минимальным.

Трамп в тот же день заявил, что Соединенным Штатам якобы нужно немного времени, чтобы открыть пролив и начать транспортировать через него нефть.

«США смогут забрать нефть и сделать целое состояние», — сказал он.

