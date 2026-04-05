«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану

Элина Битюцкая
Американский лидер пообещал Тегерану «день электростанции и день моста», каких мир еще не видел.

Трамп нецензурно призвал Иран открыть Ормузский пролив

Фото: Reuters/Francis Mascarenhas

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана немедленно открыть Ормузский пролив, используя нецензурную лексику. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Американский лидер обратился к иранским властям в ультимативной форме, пообещав жесткие последствия в случае отказа.

«Откройте <чертов> пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду», — написал Трамп.

Он добавил, что если Иран не выполнит требование, то 7 апреля в стране наступит «день электростанции и день моста» (Power Plant Day and Bridge Day. — Прим. ред.), которых ранее никогда не видел мир.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что попытка США заставить союзников военным путем открыть Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти, считается нереалистичной и практически невыполнимой. Издание отметило, что узость пролива и фиксированные маршруты движения делают суда уязвимыми, а время на реагирование — минимальным.

Трамп в тот же день заявил, что Соединенным Штатам якобы нужно немного времени, чтобы открыть пролив и начать транспортировать через него нефть.

«США смогут забрать нефть и сделать целое состояние», — сказал он.

Тема:
Война в Иране
6 апр
Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
5 апр
Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
5 апр
Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
5 апр
«Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
5 апр
Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов
5 апр
Иран пригрозил «открыть врата ада» для Израиля и США
5 апр
ВВС США нашли второго пилота сбитого истребителя
5 апр
Финишная прямая: как может закончиться конфликт на Ближнем Востоке
4 апр
Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
4 апр
«Весь ад обрушится»: Трамп отвел Ирану 48 часов на заключение сделки
Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео