Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
Повышение ее стоимости связано с текущей ситуацией на международном рынке.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава РФПИ Дмитриев предсказал рост цен на нефть до 150 долларов
Мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен в ближайшие две недели. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальных сетях.
«Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов (около 12 тысяч рублей. — Прим. ред.) уже в ближайшие две недели», — отметил Дмитриев.
Основной причиной возможного подорожания он назвал текущую ситуацию на международном рынке.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что война в Иране положительно сказывается на экономике США. В то время как цены на топливо растут из-за закрытия Ормузского пролива для коммерческих судов, американская экономика остается устойчивой, демонстрируя снижение в 0,1% в отличие от 0,4% в еврозоне.
Финансовый конгломерат Citi отмечает, что пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается, США становятся основным поставщиком энергии для Евросоюза, на который приходится 57% их импорта. Это позволяет Вашингтону укреплять свою экономику.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 апр
- Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
- 5 апр
- Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
- 5 апр
- «Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
- 5 апр
- «Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
- 5 апр
- Иран заявил о срыве миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов
- 5 апр
- Иран пригрозил «открыть врата ада» для Израиля и США
- 5 апр
- ВВС США нашли второго пилота сбитого истребителя
- 5 апр
- Финишная прямая: как может закончиться конфликт на Ближнем Востоке
- 4 апр
- Маршруты меняются, билеты дорожают: как война в Иране изменила мировую пассажирскую авиацию
- 4 апр
- «Весь ад обрушится»: Трамп отвел Ирану 48 часов на заключение сделки
Читайте также
42%
Нашли ошибку?