Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

На протяжении всей недели граждане страны смогут принять участие в образовательных, культурных и памятных событиях, а также посмотреть фильмы о космосе.

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) — Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев — поздравили россиян с началом первой российской Недели космоса, которая пройдет с 6 по 12 апреля.

«Указ президента РФ Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе, начиная с этого года, подтверждает большое внимание, которое уделяет государство развитию космонавтики», — сказал Кудь-Сверчков.

Он назвал Неделю космоса большим событием как для ракетно-космической отрасли, так и, в целом, для России.

Микаев, в свою очередь, подчеркнул символичность события, которое проводится во время 65-летия полета Юрия Гагарина в космос. По его словам, советский космонавт проложил человечеству дорогу к звездам и навсегда вписал свое имя в историю.

Федяев добавил, что на протяжении всей недели граждане России смогут принять участие в образовательных, культурных и памятных событиях, а также посмотреть фильмы о космосе и российской космонавтике в театрах и кинотеатрах.

Неделя космоса пройдет в России впервые. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном ее проведении в период с 6 по 12 апреля. Организатором мероприятия является «Роскосмос».

