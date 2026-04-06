Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана

Мурад Устаров
Ранее президент США обратился к Тегерану в жесткой форме с требованиями немедленно открыть Ормузский пролив.

Фото: Reuters/Alex Brandon

В Госдуме заявили об отказе Трампа признать провал операции против США

Президент США Дональд Трамп отказывается признавать отсутствие успеха операции против Ирана, несмотря на падение уровня поддержки внутри страны из-за конфликта. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Она отметила, что Вашингтон не смог достичь поставленных целей, и именно поэтому руководство США вынуждено ограничиваться жесткими заявлениями. По ее словам, провал операции заставляет Трампа прибегать к агрессивной риторике.

«Это не отчаяние, потому что он не тот человек, который будет отчаиваться. Но ему надо будет тогда признаться, что все пошло не так, а признаться в этом очень тяжело. Может быть, еще его накрутили, что-то доложили ему, поднесли информацию... И вот он и выдал на эмоциях», — подчеркнула парламентарий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social призвал Тегеран открыть Ормузский пролив. При этом президент США использовал нецензурную лексику.

6 апр
Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
5 апр
«Откройте чертов пролив»: Трамп эмоционально обратился к Ирану
3 апр
Захарова пошутила над словами Зеленского о разблокировке Ормузского пролива
3 апр
Лавров раскрыл детали резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
3 апр
На поврежденном судне в Ормузском проливе обнаружили человеческие останки
2 апр
Ушаков: для России Ормузский пролив открыт
2 апр
Трамп публично высмеял Макрона, напомнив, что его бьет жена
30 мар
Иран намерен сделать проход судов через Ормузский пролив платным
29 мар
Цена конфликта: как война на Ближнем Востоке влияет на мировую торговлю и безопасность
Последние новости

6:16
Вода снесла многоквартирный дом: последствия залповых ливней в Дагестане
6:00
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео