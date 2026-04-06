Финальный дедлайн — вторник: Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном
Американский лидер доволен новым руководством Тегерана, назвав его разумнее предшественников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп: конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении условий
Конфликт США с Ираном может быть урегулирован в кратчайшие сроки, если Тегеран выполнит ряд условий. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Война могла бы закончиться очень быстро, если они (Иран. — Прим. ред.) сделают то, что должны сделать. Им нужно предпринять определенные шаги», — сказал президент США.
Трамп также назвал вторник крайним сроком для завершения конфликта. Кроме того, он похвалил нынешнее руководство Ирана, отметив, что оно гораздо более разумно, чем предшественники.
«Первый режим был устранен. Второй режим был устранен. Теперь третья группа людей, с которой мы имеем дело, не столь радикализирована, и мы считаем, что они на самом деле гораздо умнее», — сказал американский лидер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран выдвинул США свои условия для мира на Ближнем Востоке. Одним из требований Тегерана стало полное прекращение боевых действий. Также в список из десяти пунктов вошли снятие санкций с исламской республики и создание специального протокола для безопасного движения судов через Ормузский пролив.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 6 апр
- Иран выдвинул свои условия для мира на Ближнем Востоке
- 6 апр
- Иран нанес удар по американским войскам в Кувейте
- 6 апр
- Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
- 6 апр
- Работа на острове Харк продолжается: как Иран контролирует ключевой нефтяной хаб
- 6 апр
- Десятки больниц разрушены в Иране в результате авиаударов Израиля и США
- 6 апр
- Более 10 человек погибли в результате ударов Израиля и США по центральной провинции Ирана
- 6 апр
- Уникальные кадры: как выглядит Ормузский пролив после начала войны в Иране
- 5 апр
- Цена на нефть может взлететь до 150 долларов уже в ближайшие две недели
- 5 апр
- Иран атаковал военные базы США в Кувейте и ОАЭ
- 5 апр
- «Шанс есть»: Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном в понедельник
Читайте также
66%
Нашли ошибку?