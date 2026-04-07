Трафик в Ормузском проливе достиг максимума с начала войны

За выходные пройти удалось более 20 судам.

Ормузский пролив Война в Иране

Тем временем трафик в Ормузском проливе достиг максимума с начала боевых действий. По данным агентства Bloomberg, за минувшие выходные таким маршрутом прошли более 20 судов. Ради этого страны, которые зависят от импорта энергоресурсов, заключают с властями Ирана соглашения. Так, Индия провела уже восемь танкеров, есть и первый нефтевоз из Ирака. Суда идут в направлении Таиланда, Пакистана и Греции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал открытие безопасного судоходства через Ормузский пролив приоритетным вопросом в контексте возможной сделки с Ираном. На пресс-конференции в Белом доме он подчеркнул, что любая приемлемая для него сделка должна удовлетворять это требование.

При этом американский лидер признался, что его не слишком волнуют удары по гражданской инфраструктуре Ирана, и он не считает их военным преступлением. Трамп также заявил, что конфликт с Ираном может закончиться быстро при выполнении ряда условий, назвав вторник 7 апреля крайним сроком для принятия решений и завершения ударов.

Тема:
Ормузский пролив
