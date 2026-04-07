Ракету «Союз-5» установили на стартовый стол на Байконуре
Разработку летательного аппарата завершили в 2025 году, после чего начались его испытания.
Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава «Роскосмос» Баканов: ракету «Союз-5» готовят к запуску на Байконуре
Ракету «Союз-5» установили на стартовый стол космодрома Байконур для подготовки к запуску. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время просветительского марафона «Космос со Знанием».
По его словам, ракету привели в рабочее положение.
«Сейчас она (ракета. — Прим. ред.) в вертикальном положении находится на космодроме Байконур. Это наш совместный проект с казахстанскими коллегами, который называется «Байтерек», — рассказал Баканов.
При этом он напомнил, что разработка ракеты завершилась в 2025 году, после чего начались ее испытания. В ближайшее время планируется первый запуск летательного аппарата, однако точную дату пока не определили.
Проект «Союз-5» реализуется совместно с Казахстаном в рамках программы «Байтерек».
Кроме того, в госкорпорации рассматривают возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС). По словам Баканова, в данный момент обсуждается вариант сохранения работы МКС как минимум до 2028 года совместно с американскими партнерами, а также не исключается продление до 2030 года.
До этого, как сообщал 5-tv.ru, глава «Роскосмоса» анонсировал первый запуск «Союза-5». Также он отмечал, что ведется разработка нового прибора для изучения Луны, к которой специалисты приступили в этом году.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 7 апр
- «Огромное количество людей задействовано»: Зубрицкий про подготовку космонавтов
- 7 апр
- МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций
- 7 апр
- Не знают историю: Зайцев об интересе молодежи к космонавтике
- 6 апр
- ТОП-10 фильмов, которые отправят вас в космос, не вставая с дивана
- 6 апр
- «Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году
- 6 апр
- Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
75%
Нашли ошибку?