«Попытки оправдать поражение»: что значат слова Трампа о «гибели цивилизации»

Целая цивилизация может погибнуть этой ночью. Об этом заявил Дональд Трамп, намекая на Иран. Еще накануне он вновь разразился угрозами в адрес Тегерана. Если тот не пойдет на уступки, то всю Исламскую Республику, по словам лидера США, разбомбят. Решение Трампа не поддержали еще недавние союзники. Так, Британия закроет доступ к своим военным базам. Против атаки по критическим объектам выступают даже в самих Штатах. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

В три часа утра среды по московскому времени Ирану обещан «ад» и возвращение в «каменный век», если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив для бесперебойных поставок нефти в США и не примет вашингтонский вариант мирного соглашения.

«Целая цивилизация умрет сегодня ночью, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — заявил президент США Дональд Трамп.

Громкими фразами политик не впервые шокирует журналистов. На осторожные вопросы, а не военные ли это будут преступления, Трамп лишь повторяет старую аксиому от израильского премьера Биньямина Нетаньяху: Тегеран вот уже тридцать лет «как никогда близок к созданию ядерного оружия».

Европейские союзники по НАТО, и так обиженные на критику в свой адрес из-за нежелания нырять в «ближневосточную воронку», сразу дали понять Трампу: они гражданскую инфраструктуру разрушать не будут.

«Великобритания откажет Трампу в доступе на британские базы для нанесения ударов по иранским мостам», — говорится в материале британской газеты The i Paper.

Воинственные заявления тандема «Трамп — Хегсет» вызвали шквал критики и в самих Штатах. Конгрессмены-демократы готовят импичмент главе Пентагона за то, что американцы уже натворили в Иране. При этом не исключают, что вслед за министром войны вотум недоверия вынесут и президенту. О тотальном разочаровании в американской стратегии сдерживания Ирана говорят и влиятельные журналисты.

«Все начинается с обещания использовать американскую армию, нашу армию, для уничтожения гражданской инфраструктуры в другой стране, то есть для совершения военного преступления», — подчеркнул журналист Такер Карлсон.

Ультиматум Трампа отвергли и в Тегеране, выдвинули свои условия. Главные — полная отмена санкций и компенсация за все, что США разрушили.

«Грубая риторика, высокомерие и безосновательные угрозы со стороны президента США объясняются тупиком, в котором оказался. Это — попытки оправдать многочисленные поражения американской армии. Они не окажут никакого влияния на продолжение наступательных и сокрушительных операций бойцов Корпуса стражей исламской революции против наших врагов — США и Израиля», — отметил пресс-секретарь Национального командования Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Золфакари.

Впрочем, любимый прием Трампа — нагнать страху до жути и открыть новое «окно возможностей» для переговоров, если соперник не впечатлился. Загонять древнюю цивилизацию персов в каменный век — слишком высокий риск. И в сиюминутном политическом раскладе, и в исторической перспективе.

