Вопреки ультиматуму Трампа: Иран прекратил все контакты с США

Мария Гоманюк
Обозначенный американским лидером срок истечет в 3 утра по московскому времени 8 апреля.

Iran International: Иран прекратил все контакты с США

Иран заявил о прекращении всех контактов с США, в том числе непрямых переговоров, незадолго до истечения ультиматума, выдвинутого президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщили сразу несколько СМИ — Iran International, The Wall Street Journal и The New York Times.

По данным источников, Тегеран также прекратил обмен сообщениями с Вашингтоном и уведомил Пакистан о приостановке переговоров по прекращению огня.

При этом сам Трамп заявил, что США продолжают взаимодействие с иранской стороной. В интервью телеканалу Fox News американский лидер сообщил о переговорах, направленных на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Одновременно с этим, сообщал 5-tv.ru, американский лидер допустил «смерть целой цивилизации» в ночь на 8 апреля в случае срыва договоренностей. Он пояснил, что надеется на позитивный исход переговоров и отметил, что ситуация может резко измениться в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не заключит соглашение и не откроет Ормузский пролив, на него «обрушится весь ад». Он дал Тегерану десять дней на заключение сделки. Американский лидер заявлял, что в случае отсутствия соглашения США готовы усилить давление на Иран, нанося новые удары по инфраструктуре. Это вызвало критику как со стороны международного сообщества, так и внутри самих Соединенных Штатов.

Обозначенный американским лидером срок истечет 7 апреля в 20:00 по времени Вашингтона (в 3:00 по московскому времени 8 апреля. — Прим. ред.).

