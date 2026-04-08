Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 246 0

Американский лидер выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений

Трамп отложил таки на Иран — новости

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Война в Иране Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Это будет двустороннее прекращение огня!» — уточнил американский лидер.

Трамп отметил, что Вашингтон получил предложение из десяти пунктов от Ирана и считает его рабочей основой для дипломатического процесса. Также он напомнил, что условием перемирия является то, что исламская республика согласится на немедленное открытие Ормузского пролива.

Кроме того, американский лидер заявил, что прежние противоречивые пункты между США и Ираном уже были согласованы, однако предстоящий двухнедельный период позволит подытожить соглашение.

Ранее американские СМИ сообщали, что по ситуации в Иране «ожидаются хорошие новости» на фоне прозвучавшей от Пакистана просьбы о двухнедельном прекращении огня. Об этом писал 5-tv.ru.

