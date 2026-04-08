«Хорошие новости»: американские СМИ пишут о возможном соглашении между США и Ираном

В США заявили, что по ситуации в Иране «ожидаются хорошие новости»

По ситуации в Иране «ожидаются хорошие новости». Предполагается, что после просьбы Пакистана о двухнедельном прекращении огня будет заключено соответствующее соглашение, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, дипломатический процесс ведет непосредственно главнокомандующий пакистанской армией, фельдмаршал Асим Мунир.

Одновременно с этим стало известно, что восемь американских самолетов-заправщиков поднялись в небо в ближневосточном регионе за три часа до истечения срока ультиматума Тегерану.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские нефтехимические заводы Амиркабир, Бандар Имам, Фаджр и алюминиевый завод Арак подверглись ударам.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекают сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном — это произойдет в 3:00 по московскому времени. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений сторон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.