Иран возместит полученный в ходе конфликта ущерб через специальный инвестфонд

Рита Цветкова
Часть компенсации Тегеран получит с помощью Ормузского канала.

Как Иран планирует возместить ущерб от конфликта с США

Fars: Причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из создаваемого инвестфонда

Ущерб, который был причинен Ирану в ходе конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, будет компенсирован из специального инвестиционного фонда. Этот фонд должен быть сформирован с участием заинтересованных финансовых институтов. Соответствующее заявление опубликовано в материале информационного агентства Fars.

Источник, ознакомившийся с иранскими условиями завершения боевых действий и, соответственно, перемирия, сообщил: что компенсация убытков Ирана будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда. При этом пока о его структуре или формах управления ничего неизвестно.

Помимо этого способа возместить потери, власти исламской республики планируют направить на восстановление разрушенных районов часть налогов, которые в дальнейшем будет взиматься за прохождение судов через Ормузский пролив. Это уже упомянуто в условиях прекращения огня, выдвинутых Ираном — вместе с Оманом страна должна получить право на пошлины с судов, пересекающих пролив.

Неделей ранее официальный представитель генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что республика обладает средствами, позволяющими добиться от США компенсации. Он подчеркнул, что страна готова силой добиваться возмещения. В свою очередь президент Масуд Пезешкиан в обращении к населению Штатов называл Вашингтон марионеткой Израиля, а удары по иранским объектам — военным преступлением.

В данный момент боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены по соглашению всех трех сторон конфликта. Посредником в переговорах выступил Пакистан. Ранее 5-tv.ru писал о последних событиях и перспективах процесса урегулирования.

