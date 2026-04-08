Боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить атаки на Иран на две недели. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social. Что известно о приостановке конфликта к этому часу.

Предпосылки эскалации

В начале апреля 2026 года, после громких заявлений со стороны президента США Дональда Трампа обстановка на Ближнем Востоке обострилась. Американский лидер пообещал, что если Иран не согласится на прекращение огня и разблокировку Ормузского пролива, то Вашингтон может перейти к более масштабным и разрушительным военным действиям. Трамп буквально обещал устроить иранцам «ад».

Еще две недели

Накануне истечения срока ультиматума американские СМИ сообщали, что по ситуации в Иране «ожидаются хорошие новости». Источники передавали, что будет заключено перемирие. В самом деле, после просьбы премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа президент США Дональд Трамп согласился продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном на две недели.

Кроме того, США признали право Ирана на обогащение урана и сохранение контроля над Ормузским проливом.

Намеченные переговоры

В своем сообщении президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон получил предложение из десяти пунктов от Ирана и считает его рабочей основой для дипломатического процесса.

В Тегеране, в свою очередь, заявили, что первые переговоры с американской стороной состоятся в Исламабаде.

Точная дата встречи пока не известна, но она должна состоятся в те 14 дней, которые будет длиться режим прекращение огня.

Что с Ливаном и Израилем?

Израиль также согласился продлить режим прекращения огня c Ираном на две недели.

Относительно же включения Ливана в соглашение поступали противоречивые сообщения. Сначала местное СМИ заявило, что прекращение огня на Ближнем Востоке не касается республики, и Тель-Авив будет и дальше пытаться уничтожить «Хезболлу».

Однако позже премьер Пакистана Шахбаз Шариф опроверг эту информацию в соцсетях.

Как стабилизация обстановки отразилась на нефтяном рынке

На фоне стабилизации обстановки на Ближнем Востоке цена нефти Brent в начале торгов на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 15%, до $92,5 за баррель. При этом стоимость «черного золота» марки WTI снизилась более, чем на 10% — на бирже NYMEX установилась котировка $100,91 за баррель.

