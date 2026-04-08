Армия обороны Израиля объявила о приостановке ударов по Ирану
При этом военные остаются в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные угрозы.
Фото: Reuters/Avi Ohayon
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке ударов по территории Ирана. Власти страны приняли такое решение в соответствии с указаниями политического руководства страны.
«В соответствии с директивами политического эшелона ЦАХАЛ приостанавливает огонь в рамках кампании против Ирана и находится в состоянии повышенной боевой готовности в обороне», — отметили в официальном заявлении.
При этом израильская сторона подчеркнула, что военные остаются в режиме повышенной готовности и готовы оперативно реагировать на возможные угрозы.
До этого о временной паузе в ударах заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, прекращение огня установлено на две недели, однако оно должно носить взаимный характер.
После этого Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон согласился с предложенным Тегераном планом урегулирования. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся 10 апреля в Исламабаде.
Конфликт обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ иранская сторона атаковала израильские цели, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отреагировали на перемирие США и Ирана.
- 8 апр
- В Иране опровергли согласование главы переговорной группы для диалога с США
- 8 апр
- Ирак открыл воздушное пространство
- 8 апр
- «Мы вернемся»: Трамп назвал условие возобновления войны США с Ираном
- 8 апр
- «Будут настаивать»: что потребуют США от Ирана на предстоящих переговорах
- 8 апр
- С Тегераном лучше не шутить: итоги 39 дней войны в Иране
- 8 апр
- «Это катастрофа»: конгрессмен США об условиях перемирия с Ираном
- 8 апр
- Захарова: агрессивный подход США к Ирану потерпел сокрушительное поражение
- 8 апр
- Трамп ошибся в оценках: что заставило США пойти на мир с Ираном
- 8 апр
- Политолог Низар Фарсах: Израиль всегда стремился к уничтожению Ирана
- 8 апр
- Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане
Читайте также
