Армия обороны Израиля объявила о приостановке ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке ударов по территории Ирана. Власти страны приняли такое решение в соответствии с указаниями политического руководства страны.

«В соответствии с директивами политического эшелона ЦАХАЛ приостанавливает огонь в рамках кампании против Ирана и находится в состоянии повышенной боевой готовности в обороне», — отметили в официальном заявлении.

При этом израильская сторона подчеркнула, что военные остаются в режиме повышенной готовности и готовы оперативно реагировать на возможные угрозы.

До этого о временной паузе в ударах заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, прекращение огня установлено на две недели, однако оно должно носить взаимный характер.

После этого Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Вашингтон согласился с предложенным Тегераном планом урегулирования. Ожидается, что переговоры между сторонами начнутся 10 апреля в Исламабаде.

Конфликт обострился 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ иранская сторона атаковала израильские цели, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

