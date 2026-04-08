В США заявили о фактическом уничтожении ракетной программы Ирана

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Инфраструктура и запасы вооружений страны серьезно повреждены, а попытки исламской республики ударить по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» провалились.

В каком состояние вооружение Ирана после войны с США

Фото: AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Министр войны США Хегсет: ракетная программа Ирана полностью разрушена

Ракетная программа Ирана фактически перестала функционировать после войны с США. Об этом заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.

По его словам, инфраструктура и запасы вооружений страны серьезно повреждены.

«Их ракетная программа функционально уничтожена. Пусковые установки, производственные мощности и существующие запасы истощены и сокрушены, почти полностью неэффективны», — сообщил он.

По словам Хегсета, попытки Ирана ударить по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» провалились. Он добавил, что Иран растрачивал боеприпасы в никуда.

Кроме того, Хегсет отметил, что США нанесли 800 ударов во вторник, 7 апреля, уничтожив оборонительную промышленную базу Ирана. Он заявил, что исламская республика больше не сможет строить дроны и ракеты, потому что «их заводы разрушены до основания».

Трамп ранее в этот день согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. Условием для этого стала полная разблокировка Ормузского пролива.

Также США получили от Ирана предложение из десяти пунктов об урегулировании конфликта. При этом американский лидер заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут заключить устраивающее Вашингтон соглашение.

Согласно распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, переговоры Вашингтона и Тегерана по проработке условий мирного соглашения между странами пройдут в Исламабаде, столице Пакистана. Они состоятся в пятницу, 10 апреля.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
