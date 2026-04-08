Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном

Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

США и исламская республика приняли предложение Пакистана продлить срок урегулирования конфликта на две недели.

Как Израиль ответил на призыв прекратить бои на 2 недели

Фото: Reuters/Shir Torem

Тема:
Война в Иране / Война Израиля и Ирана

CNN: в Белом доме заявили, что Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном

Израиль согласился вместе с США продлить режим прекращения огня c Ираном на две недели. Об этом сообщают журналисты телеканала CNN со ссылкой на некоего высокопоставленного представителя американской администрации. Источник заявил, что Тель-Авив принял решение приостановить бомбардировки исламской республики на время ведения попыток дипломатического урегулирования конфликта.

Прежде президент США Дональд Трамп принял предложение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа продлить срок ультиматума Ирану на две недели. В своей соцсети Truth Social американский лидер заявил:

«Это будет двустороннее прекращение огня».

Кроме того, отметил Трамп, Вашингтон получил предложение от исламской республики, состоящее из десяти пунктов. Штаты сочли документ подходящей рабочей основой для дипломатического процесса. Тегеран, согласно идее пакистанского посредника, предложившего продлить переговоры на две недели, должен немедленно открыть Ормузский пролив. Трамп считает, что 14 дней может хватить на согласование условий мира.

Ранее министра войны США Пита Хегсета обвинили в передаче Трампу недостоверных данных по Ирану.

Тема:
Война в Иране
8 апр
США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива
8 апр
Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана
8 апр
Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели
8 апр
«Вся страна может быть разгромлена за ночь»: мир застыл в ожидании следующего шага Трампа
8 апр
«Хорошие новости»: американские СМИ пишут о возможном соглашении между США и Ираном
8 апр
В Иране атакованы нефтехимические и алюминиевый заводы
7 апр
Обманул президента? Хегсета обвинили в передаче Трампу недостоверных данных по Ирану
7 апр
Более 700 школ Ирана подверглись атакам Израиля и США
7 апр
«Бесстыдно и нагло»: в Иране отреагировали на желание Трампа уничтожить страну
7 апр
Люди как щит: в Иране создают «живые цепи» у стратегических объектов
Последние новости

2:52
США признали право Ирана на обогащение урана и контроль Ормузского пролива
2:38
Стало известно, где пройдут переговоры США и Ирана
2:24
Белый дом заявил о готовности Израиля присоединиться к прекращению огня с Ираном
2:17
Объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке не касается Ливана
2:02
В Петербурге задержали банду лжеремонтников
1:41
Трамп согласился отложить атаки на Иран на две недели

Сейчас читают

«Папа, а мама умирает?» — дети Лерчек тяжело переживают ее болезнь
«Я очень рада, что пропала»: куда исчезла актриса Анастасия Задорожная
План «Б»: террористы из «Крокуса» планировали второй теракт в Москве
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

