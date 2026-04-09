Разведчики помешали боевикам ВСУ захватить российский «опорник». Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
В ходе воздушной разведки были выявлены перемещения небольших групп неприятеля на краснолиманском направлении спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Опубликовано видео работы российских разведчиков в зоне СВО

Бойцы 84-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку атаки боевиков ВСУ на один из опорных пунктов российской армии на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки были выявлены перемещения небольших групп неприятеля. По ним был нанесен удар из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».

Понеся потери, неприятель быстро отступил, оставив раненых.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:33
Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ
8:30
Мужская отстраненность: почему супруги «тихо увольняются» из брака
8:27
США останутся в боевой готовности, пока перемирие с Ираном не будет соблюдено
8:25
Сын Наташи Королевой критикует жену: как знаменитая мама вмешивается в ссоры
8:15
Синдром заботливой матери: зачем женщина сделала своего сына «больным»
8:02
Пасха без химии: как покрасить яйца капустой, чаем и создать необычный декор

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
«Я гонщица ралли!» — нетрезвая мать устроила страшную аварию с пятью детьми
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео