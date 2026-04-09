Разведчики помешали боевикам ВСУ захватить российский «опорник». Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы российских разведчиков в зоне СВО
Бойцы 84-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку атаки боевиков ВСУ на один из опорных пунктов российской армии на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе воздушной разведки были выявлены перемещения небольших групп неприятеля. По ним был нанесен удар из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».
Понеся потери, неприятель быстро отступил, оставив раненых.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
