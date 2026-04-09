МИЦ «Известия» запустил интерактивный спецпроект к 65-летию полета Гагарина

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Пользователи смогут собрать ракету в игре, запустить спутник и узнать малоизвестные факты о космосе.

Проект МИЦ Известия Вижу землю

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Неделя космоса в России — 2026

МИЦ «Известия» 8 апреля представил новый специальный проект «Вижу Землю!», приуроченный к годовщине первого полета человека в космос. Интерактивный материал переносит аудиторию в эпоху 1960-х — время научных прорывов и веры в будущее. Визуальное оформление вдохновлено газетами, журналами и хрониками тех лет, а также эстетикой плакатного искусства, сформировавшей образ героя-космонавта.

Проект рассказывает не только о деталях исторического полета, но и о его влиянии на общество. Тысячи молодых людей после этого события увлеклись наукой и техникой, записывались в кружки моделирования и ракетостроения.

Особое внимание уделено интерактивным форматам. Пользователи смогут сконструировать культовые летательные аппараты в игре «Собери ракету», попробовать запустить спутник, рассчитывая траекторию выхода на орбиту, а также изучить малоизвестные факты о космосе с помощью интерактивных карточек. Проект сочетает образовательный контент с игровыми механиками.

12 апреля 1961 года корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту впервые вышел на орбиту Земли. Полет стал символом возможностей науки и человеческой воли к открытиям. Спецпроект «Вижу Землю!» призван не только напомнить о значимости этого достижения, но и вдохновить новое поколение на изучение науки, технологий и космоса.

