Священник призвал не готовить куличи самим в последнюю неделю перед Пасхой

|
Элина Битюцкая
В дни Страстной седмицы верующим очень важно «духовно не обкрадывать себя».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пасха 2026

В последнюю неделю перед Пасхой лучше не тратить время на самостоятельное приготовление куличей и пасок. Лучше посвятить его посещению богослужений. Об этом сообщил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Священнослужитель подчеркнул уникальность и ценность каждого дня Страстной седмицы.

«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По заверениям Берегового, лучше купить кулич в магазине и прийти на службы Страстной седмицы, включая чтение двенадцати Евангелий. А также на богослужения в Страстные четверг, пятницу и субботу.

Священник подчеркнул: в эти дни важно быть на службах, а не проводить время у плиты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

