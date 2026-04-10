Иран назвал США два условия для начала переговоров
Без выполнения этих требований исламская республика не готова к диалогу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Иран готов к переговорам с США только после выполнения двух условий. Об этом председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф сообщил на своей странице в социальных сетях.
«Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», — написал он в личном блоге.
Председатель парламента подчеркнул, что без выполнения этих шагов начало официальных переговоров остается невозможным.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп согласился временно приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Однако американский лидер отметил, что прекращение огня должно быть взаимным. Позже эту позицию поддержал и Израиль.
Кроме того, одним из условий перемирия стало требование, чтобы исламская республика немедленно открыла Ормузский пролив, на что Иран согласился. Водный маршрут уже доступен как для дружественных стран, так и для судов США.
