Иран назвал США два условия для начала переговоров

Иран готов к переговорам с США только после выполнения двух условий. Об этом председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», — написал он в личном блоге.

Председатель парламента подчеркнул, что без выполнения этих шагов начало официальных переговоров остается невозможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп согласился временно приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Однако американский лидер отметил, что прекращение огня должно быть взаимным. Позже эту позицию поддержал и Израиль.

Кроме того, одним из условий перемирия стало требование, чтобы исламская республика немедленно открыла Ормузский пролив, на что Иран согласился. Водный маршрут уже доступен как для дружественных стран, так и для судов США.

