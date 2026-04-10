Иран назвал США два условия для начала переговоров

Светлана Стофорандова
Без выполнения этих требований исламская республика не готова к диалогу.

Почему между США и Ираном еще не прошли переговоры

Иран готов к переговорам с США только после выполнения двух условий. Об этом председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Две из мер, взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров», — написал он в личном блоге.

Председатель парламента подчеркнул, что без выполнения этих шагов начало официальных переговоров остается невозможным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп согласился временно приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Однако американский лидер отметил, что прекращение огня должно быть взаимным. Позже эту позицию поддержал и Израиль.

Кроме того, одним из условий перемирия стало требование, чтобы исламская республика немедленно открыла Ормузский пролив, на что Иран согласился. Водный маршрут уже доступен как для дружественных стран, так и для судов США.

10 апр
«Мощная перезагрузка!» — Трамп пообещал глобальные изменения в мире
10 апр
В Иране сообщили о переносах поездки на переговоры с США из-за ударов по Ливану
10 апр
«Известия» первыми среди мировых СМИ побывали на острове Харк после начала конфликта
10 апр
Вэнс заявил о готовности США «протянуть руку» Ирану
10 апр
Белый дом предостерег своих сотрудников от ставок на фоне войны с Ираном
10 апр
Израиль нарушил договоренности с США по участию Ливана в перемирии
9 апр
Аятолла Моджтаба Хаменеи: Иран хочет мира, но не собирается отказываться от своих прав
9 апр
Иран потребовал от США и Израиля компенсацию за нанесенный ущерб
9 апр
«В пределах досягаемости»: Трамп указал на скорое достижение соглашения с Ираном
9 апр
«Хаотичная авантюра»: как изменилось отношение американцев к Израилю
Последние новости

20:15
Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
20:13
«Все быстро и по делу»: SHAMAN рассказал, с кем ему легче всего работать
20:00
Деньги, подарки и «пятерки»: две учительницы совращали одного и того же подростка
19:52
Он точно тебе изменяет: как распознать неверность партнера
19:48
«Мощная перезагрузка!» — Трамп пообещал глобальные изменения в мире
19:36
«Ночные волки» готовятся к мотомаршу «Дороги Победы»

Сейчас читают

Иран выйдет из переговоров с США в случае возобновления ударов по Ливану
«Выживаемость менее 5%»: онколог оценил состояние Лерчек
Опасная находка в лесу: 11-летний школьник случайно выстрелил себе в голову
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео