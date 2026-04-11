«Отлично»: Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам

Аналитики прогнозируют рост экспорта американского топлива.
Фото: Reuters/Issei Kato
Дональд Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам
Президент США Дональд Трамп одобрительно прокомментировал сообщение аналитика о том, что пустые танкеры направляются за нефтью в США вместо Ормузского пролива.
«Отлично», — ответил американский лидер на публикацию в соцсети Truth Social, в которой эксперт спрогнозировал рост экспорта американской нефти.
Автор оригинального поста отметил, что в США направляется целая волна пустых танкеров за «отчаянно необходимой нефтью для рынков». Их вместимость составляет около двух миллионов баррелей, подчеркнул аналитик.
Ранее Трамп заявил, что у Ирана больше нет рычагов давления на мировое сообщество, за исключением блокировки Ормузского пролива. После того как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, водный логистический маршрут был перекрыт. Это спровоцировало топливный кризис. Немедленное открытие Ормузского пролива стало одним из требований мирных переговоров и было принято Тегераном.
