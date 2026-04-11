«Отлично»: Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам

Аналитики прогнозируют рост экспорта американского топлива.

Куда идут нефтяные танкеры вместо Ормузского пролива

Фото: Reuters/Issei Kato

Дональд Трамп обрадовался идущим в США нефтяным танкерам

Президент США Дональд Трамп одобрительно прокомментировал сообщение аналитика о том, что пустые танкеры направляются за нефтью в США вместо Ормузского пролива.

«Отлично», — ответил американский лидер на публикацию в соцсети Truth Social, в которой эксперт спрогнозировал рост экспорта американской нефти.

Автор оригинального поста отметил, что в США направляется целая волна пустых танкеров за «отчаянно необходимой нефтью для рынков». Их вместимость составляет около двух миллионов баррелей, подчеркнул аналитик.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана больше нет рычагов давления на мировое сообщество, за исключением блокировки Ормузского пролива. После того как США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, водный логистический маршрут был перекрыт. Это спровоцировало топливный кризис. Немедленное открытие Ормузского пролива стало одним из требований мирных переговоров и было принято Тегераном.

11 апр
Ракеты пока не летают: как Тегеран возвращается к жизни во время перемирия
10 апр
Журналистов в Исламабаде оттеснили на 5 км от места переговоров США и Ирана
10 апр
Трамп обвинил Иран в мировом шантаже
10 апр
Нефтяное сердце: как живет закрытый остров Харк во время войны в Иране
10 апр
«Мощная перезагрузка!» — Трамп пообещал глобальные изменения в мире
10 апр
Иран назвал США два условия для начала переговоров
10 апр
В Иране сообщили о переносах поездки на переговоры с США из-за ударов по Ливану
10 апр
«Известия» первыми среди мировых СМИ побывали на острове Харк после начала конфликта
10 апр
Вэнс заявил о готовности США «протянуть руку» Ирану
10 апр
Белый дом предостерег своих сотрудников от ставок на фоне войны с Ираном
