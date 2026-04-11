В США заявили о росте инфляции на фоне войны в Иране
Один из сенаторов призвал к немедленному миру.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Сенатор Шумер: война в Иране привела к ускорению инфляции в США
Из-за войны в Иране в Америке выросла инфляция. Об этом сообщил сенатор США Чак Шумер.
«Стремительно растущая инфляция, самая высокая за многие годы, — и все это из-за ненужной, плохо спланированной, безрассудной войны», — написал на своей странице в соцсети X политик.
По данным Чака Шумера, уровень инфляции в США за март 2026 года достиг рекордной отметки. Сенатор уверен: все это из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне он призвал администрацию президента США Дональда Трампа немедленно прекратить боевые действия в Иране.
Накануне Вашингтон и Тегеран договорились провести мирные переговоры в столице Пакистана — в Исламабаде. Они должны состояться 11 апреля. Делегации двух стран уже находятся в стране. До этого Тегеран передал Вашингтону план соглашения из десяти пунктов. Трамп сказал, что это отличный фундамент для мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране жители выходят на улицы в поддержку властей на фоне переговоров с США. Люди активно обсуждают условия сделки. Многие относятся к ней с недоверием.
