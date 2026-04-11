Самолет российской делегации с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Делегация, которая доставит Благодатный огонь в Москву, вылетела из Тель-Авива. Об этом сообщили в Фонде Андрея Первозванного.

Святыню перевозят специальным бортом госкорпорации «Роскосмос», названным в честь космонавта Валентины Терешковой, при содействии Государственной транспортной лизинговой компании. Ожидается, что самолет приземлится в аэропорту Внуково вечером в субботу, 11 апреля.

Возглавляют миссию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност, который является викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Чудесное явление Благодатного огня произошло в субботу накануне православной Пасхи в Иерусалиме. Традиционно это случается в Кувуклии — часовне над Гробом Господним — после молитв патриарха Иерусалимского и множества паломников. Получив огонь, патриарх передал его духовенству и представителям различных делегаций, включая российских посланников.

В составе миссии фонда в Израиль также прибыли адвокат Павел Астахов, ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие общественные деятели из России.

Из аэропорта святыню оперативно доставят в храм Христа Спасителя. Частицы пламени смогут получить представители различных епархий Русской православной церкви. Кроме того, огонь будет распределен между 15 московскими храмами, чтобы верующие могли зажечь свои свечи от иерусалимской святыни в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля.

